Офіс президента: Саміт «Україна — ЄС» у лютому відбудеться в Києві

Запланований на 3 лютого саміт «Україна — ЄС» відбудеться в Києві, повідомили в Офісі президента після розмови Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту «Україна — ЄС», який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, та домовилися активізувати підготовчу роботу», — йдеться у повідомленні.

Згідно з Угодою про асоціацію, цей саміт проходить щороку, але у 2022 році його не було. Минулий, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року.