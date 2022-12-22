ЄС призначив дату саміту з Україною на 2023 рік. Зеленський вже отримав запрошення

Саміт «Україна — ЄС» відбудеться у Брюсселі 3 лютого 2023 року.

Про це Інтерфакс-Україна повідомив речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс.

«Я можу підтвердити, що саміт «Україна — ЄС» відбудеться 3 лютого, є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель», — сказав він.

Згідно з Угодою про асоціацію, цей саміт проходить щороку, але в цьому році його не було. Минулий, 23-й саміт, пройшов у жовтні 2021 року.