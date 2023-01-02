На Харківщині після окупації знайшли 25 катівень — в області за час війни загинуло 1 699 цивільних

На деокупованій Харківщині українські правоохоронці виявили 25 катівень.

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання — ось що приніс «руський мір» у наші мирні села і міста. Загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей. Попередньо ідентифікували 656 загиблих», — зазначив він.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення російські обстріли Харківщини не припиняються, через це загинуло 1 699 цивільних, зокрема 74 дитини. Поранення дістали 2 596 цивільних.

«Армія російських варварів, вбивць і ґвалтівників робила все, щоб знищити наші міста. З 24 лютого обстріли Харківської області з боку російської федерації не припинялися ні на день», — додав Тимошко.

Загалом через російські обстріли на Харківщині зруйновано і пошкоджено 9 617 будинків, 1 428 з них — у Харкові.