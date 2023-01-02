Голова МВФ: У 2023 році третина світової економіки зазнає рецесії

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила, що 2023 рік буде важким для світової економіки.

Про це вона сказала в інтервʼю CBS Face the Nation.

Головною причиною Георгієва вважає те, що економіки основних двигунів глобального зростання – США, Європи та Китаю — сповільнюються одночасно.

«Ми очікуємо, що одна третина світової економіки буде в рецесії. Навіть у країнах, які не перебуватимуть у рецесії, це буде відчуватися як рецесія для сотень мільйонів людей», — зазначила вона.

Голова МВФ вважає, що економічне зростання Китаю буде на рівні або нижче глобального вперше за 40 років через нову хвилю Covid-19.

На її думку, в таких умовах найбільш стійкими залишаться Сполучені Штати Америки.

«США є найбільш стійкими... і можуть уникнути рецесії. Ми бачимо, що ринок праці залишається досить сильним», — зазначила вона.