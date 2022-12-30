Аналітики припускають, що в Китаї від коронавірусу щодня помирають 9 тисяч людей. Офіційні дані значно нижчі

У Китаї помирають від коронавірусної інфекції, ймовірно, близько 9 тисяч людей на день.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на британську аналітичну компанію Airfinity.
Загальна кількість смертей, за підрахунками організації, з 1 грудня, ймовірно, досягла 100 тисяч, при цьому заразилися 18,6 мільйона людей. Китайська влада водночас повідомляє лише про кілька тисяч випадків заражень на день, а з 7 грудня офіційно повідомлялося всього про 10 випадків смерті від коронавірусної інфекції.
Airfinity припускає, що пік смертності прийдеться на 23 січня й становитиме близько 25 тисяч людей на день, а загальна кількість смертей від грудня на той момент досягне 584 тисяч осіб.
- Раніше Bloomberg із посиланням на джерела в Національної комісії охорони здоровʼя Китаю повідомляло, що від початку грудня в країні коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення країни.
- Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діють від початку пандемії коронавірусу. Такі ж протести почалися і в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей стала ширитися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. На цих протестах також лунали гасла проти китайської влади та Сі Цзіньпіна.
- Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження. У країні більше не вимагатимуть негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або «кодів здоровʼя» для входу в більшість громадських місць. Винятками стануть будинки для літніх людей, заклади соціального захисту і медичні, школи та дитячі садки. Також для оптимізації тестування в адміністративних регіонах Китаю без гострої необхідності не будуть проводити масові тестування на коронавірус.