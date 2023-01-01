У Бразилії чоловік прийшов на інавгурацію президента з вибухівкою й ножем

У Бразилії затримали чоловіка, який намагався потрапити на інавгурацію нового президента Луїса Інасіу «Лули» да Сілви з вибуховим пристроєм і ножем.

Про це пише Sky News.

Інцидент стався у столиці Бразилії Бразиліа. Очікують, що на еспланаді, що веде до Конгресу, збереться близько 300 тисяч людей, щоб відсвяткувати інавгурацію 77-річного да Сілва, який обійме посаду уже втретє.

У 2017 році він потрапив до вʼязниці через корупційний скандал. Згодом звинувачення зняли.