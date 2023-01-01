У Повітряних силах розповіли про унікальний досвід використання NASAMS у новорічну ніч

У ніч проти 1 січня бійці української Протиповітряної оборони збивали іранські дрони з зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як із артилерії ними лупили», — розповів він.

За словами Ігната, імовірно, ніхто в світі не має подібного досвіду використання NASAMS, бо захисники українського неба перезаряджали комплекс під час ведення бою.