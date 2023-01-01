Швеція стала країною-головою Ради ЄС замість Чехії

Повноваження голови Ради Євросоюзу перейшли від Чехії до Швеції під час запланованої ротації, що відбувається раз на шість місяців.
Стокгольм уже оголосив пріоритетні напрями свого головування в ЄС — це безпека, сталий розвиток, перехід на «зелену» енергетику, демократичні цінності та підтримка України у війні проти росії.
Швеція пообіцяла приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Києву, а також підтримувати Україну на шляху до ЄС.
- Чехія на посту голови в Раді ЄС активно підтримувала Україну, в тому числі зброєю, та ініціювала обмеження видачі шенгенських віз росіянам. У підсумку ЄС припинив дію угоди з рф про спрощений режим видачі віз.