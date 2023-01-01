У Вінниці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав феєрверки

Поліція затримала у Вінниці 45-річного місцевого мешканця, який у новорічну ніч запускав феєрверки.
Правоохоронці розповіли, що його розшукали упродовж пів години після повідомлення від свідків події. Чоловіка доставили до відділку поліції. Його дії кваліфікували за статтею хуліганство (ст. 296 УК). Чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі.
- Влада більшості міст України заборонила феєрверки і петарди на час війни. Верховна Рада навіть підтримала заборону продажу та використання феєрверків і петард, а правоохоронці напередодні свят попереджали про посилену відповідальність за їхнє використання.