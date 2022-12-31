Міненерго: Ракетна атака не завдала серйозних ушкоджень енергосистемі України

Російська ракетна атака не змогла суттєво пошкодити українську енергомережу.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

«Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України», — написав Галущенко у Facebook.

Він додав, що енергетики безупинно працюють над відновленням енергопостачання. «Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте, попри плани агресора, енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб у новорічну ніч українці були зі світлом», — підкреслив міністр.

Компанія ДТЕК також повідомила, що в Києві та області скасували екстрені відключення, які запроваджували через ракетну атаку.