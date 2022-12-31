Північна Корея знову запустила три балістичні ракети, а загалом цього року — рекордну кількість

Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності в напрямку моря на схід від Корейського півострова. Цього року КНДР запустила більше ракет, ніж будь-коли раніше.

Про це заявили військові Південної Кореї, повідомляє BBC.

Три балістичні ракети малої дальності запустили приблизно о 08:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) із провінції Північний Гванхе, на південь від столиці. Ракети пролетіли близько 350 кілометрів. Берегова охорона Японії повідомила, що одна ракета впала в море.