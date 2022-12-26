У Південній Кореї розбився штурмовик, який намагався збити північнокорейський безпілотник

У Південній Кореї розбився штурмовик, який підіймали в повітря для перехоплення безпілотника з Північної Кореї.

Про це пише корейське агентство Yonhap.

Військові Південної Кореї відстежили безпілотники, які пролітали з Північної Кореї над демаркаційною лінією між двома країнами. Зафіксувавши дрони, у повітря піднялися бойові літаки та ударні вертольоти, які здійснили попереджувальні постріли.

Агентство Yonhap показало фотографії одного зі збитих безпілотників.

Під час спроб протистояти безпілотникам південнокорейський легкий штурмовик KA-1 розбився незабаром після вильоту з бази Вонджу. Двоє його пілотів змогли катапультуватися і зараз перебувають у лікарні. Через інцидент Міністерство транспорту Південної Кореї скасувало рейси з аеропортів Інчхон і Гімпхо.