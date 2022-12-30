Японія планує надати Україні додаткові $500 мільйонів допомоги

Японія має намір виділити Україні ще $500 мільйонів допомоги. Загальна сума фінансової, гуманітарної та військової допомоги, яку країна уже передала українцям, становить $1,1 мільярда.

Про це інформагентству Інтерфакс повідомив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

Він додав, що за законом Японія не може безпосередньо надавати зброю, проте японський уряд уперше вирішив надати нелетальне спорядження, зокрема дрони, каски, бронежилети, зимовий одяг, а також аптечки та пайки.

«Ми продовжуємо розширювати список. І наразі ми ведемо переговори з українськими колегами щодо можливості надання технологій подвійного призначення», — зазначив Мацуда.

За його словами, Японія також допомагає Україні на дипломатичному полі. Зокрема, звертається до країн, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо цієї війни, або до держав, що досі зберігають нейтралітет.

«Ми намагаємось переконати їх підтримати Україну чи брати участь у міжнародних санкційних заходах», — сказав посол Японії в Україні.