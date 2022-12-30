Київ повертається до відключень світла за графіками

Київ з пʼятниці, 30 грудня, повертається до графіків стабілізаційних відключень світла.

Про це компанія ДТЕК оголосила 30 грудня.

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в столиці. Графіки — тут.

Перед цим «Укренерго» повідомило, що дефіцит в енергосистемі лишився на такому ж рівні, як і до ракетної атаки 29 грудня, удари мали незначний вплив. Водночас найбільш складна наразі ситуація в східному та південному регіонах України. Там триває ремонт, ліквідують наслідки обстрілів.