«Укренерго»: Дефіцит в енергосистемі лишився на такому ж рівні, як і до ракетної атаки. Удари мали незначний вплив

В «Укренерго» розповіли, що дефіцит потужності в енергосистемі залишається на тому ж рівні, що і до ракетної атаки росіян. Їхні удари мали незначний вплив.

Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.

Там пояснили, що такого результату вдалося досягнути, зокрема, і завдяки диспетчерам «Укренерго».

«Енергосистема в плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією», — зазначили в компанії.

Водночас найбільш складна наразі ситуація в східному та південному регіонах України. Там триває ремонт, ліквідують наслідки обстрілів.