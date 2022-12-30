«Укренерго»: Дефіцит в енергосистемі лишився на такому ж рівні, як і до ракетної атаки. Удари мали незначний вплив

В «Укренерго» розповіли, що дефіцит потужності в енергосистемі залишається на тому ж рівні, що і до ракетної атаки росіян. Їхні удари мали незначний вплив.
Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.
Там пояснили, що такого результату вдалося досягнути, зокрема, і завдяки диспетчерам «Укренерго».
«Енергосистема в плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією», — зазначили в компанії.
Водночас найбільш складна наразі ситуація в східному та південному регіонах України. Там триває ремонт, ліквідують наслідки обстрілів.
- Уранці 29 грудня росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Загалом вони випустили 70 крилатих ракет, 58 із яких збили сили ППО. Перед тим уночі збили 11 іранських дронів Shahed-136.