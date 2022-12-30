Супутникові знімки не зафіксували видимих пошкоджень на російській авіабазі «Енгельс»

Супутникові знімки не зафіксували видимих пошкоджень на російському аеродромі в Енгельсі після нещодавніх атак 26 грудня і 29 грудня.

Видання The War Zone опублікувало знімок від 29 грудня, коли ЗМІ повідомляли про чергову атаку безпілотників на базу. Того дня над нею працювала ППО, а за три дні до того (26 грудня), на базі внаслідок атаки загинули троє військовослужбовців технічного персоналу, які обслуговували бомбардувальник-ракетоносець Ту-160.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджували, що тоді, окрім загибелі персоналу, були пошкоджені літаки та інша техніка, але на знімку цього не видно.