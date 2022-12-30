«Медуза»: Родина медведчука живе в Москві

Родина депутата забороненої ОПзЖ віктора медведчука живе в Москві.

Про це пише російське видання «Медуза».

Спільно з «Лабораторією університетської прозорості» видання зʼясувало, що молодша донька медведчука Дарʼя щонайменше з 2021 року проживає в росії. Її мати – третя дружина нардепа, Оксана Марченко. Дарʼя Медведчук є похресницею президента рф путіна.

Сама Марченко в лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення, була в Москві, писали українські журналісти з посиланням на її соцмережі. У квітні, після вторгнення та арешту чоловіка, вона також виступила на пресконференції в Москві.

Зараз Дарʼя Медведчук навчається в Москві. Про це «Медузі» та «Лабораторії університетської прозорості» стало відомо з наказу про її зарахування на факультет «Вища школа бізнесу» Вищої школи економіки від 31 серпня 2021 року, опублікованого на сайті університету.