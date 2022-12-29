Білорусь викликала українського посла через падіння ракети у Брестській області

Міністерство закордонних справ білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима. Йому висловили рішучий протест через падіння ракети С-300 в полі в Іванівському районі Брестської області.

Про це заявив журналістам речник білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолій Глаз, передає кореспондент БелТА.

Уранці 29 грудня під час масованого ракетного обстрілу України неподалік села Горбаха Іванівського району Брестської області впали уламки ракети С-300. Помічник міністра оборони білорусі з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко заявив, що цю ракету збила білоруська ППО, а «розслідування» показало, що уламки належать зенітній ракеті С-300, яку запустили з території України.