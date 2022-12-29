На територію білорусі впала ракета С-300. Влада лукашенка каже, що вона українська

Вранці 29 грудня у проміжку між 10 та 11 ранку на територію білорусі впала ракета. Місцеве видання БелТА стверджує, що це українська ракета комплексу С-300.
За інформацією каналу «Беларускі Гаюн», ракету було знайдено в полі в Іванівському районі Брестської області.
За дорученням лукашенка група фахівців із числа співробітників Слідчого комітету та Міністерства оборони встановлює причини падіння.
Держагентство БелТА пише, що розглядають дві основні версії події:
- заліт ракети на територію білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі;
- ракету збила білоруська ППО.
Вранці 29 грудня о 6-й ранку по всій Україні почалася повітряна тривога, яка тривала 4 години 44 хвилини. У Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях є влучання в обʼєкти інфраструктури. Усього росіяни застосували 69 ракет, ППО збила 54 ракети.