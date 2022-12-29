Велика Британія у 2023 році виділить £2,3 мільярда допомоги Україні

Велика Британія у 2023 році виділить Україні допомогу у розмірі £2,3 мільярда.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, якого цитує The Guardian.

«Ще 2,3 мільярда фунтів стерлінгів буде виділено наступного року, і ми подбаємо про те, щоб вони мали необхідні їм системи озброєння, і зараз Сполучене Королівство допоможе їм закупити їх в інших країнах світу. Ми надамо системи зброї, які відповідають їхнім радянським, а також нещодавно передали тисячі зенітних ракет, щоб могли збивати ці безпілотники», — заявив Воллес.

Він додав, що Британія також передає Україні свої знання та досвід для того, щоб була змога краще координувати протиповітряну оборону на землі.