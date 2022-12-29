Головнокомандувач Залужний: Сили ППО знищили 54 ракети

Вранці 29 грудня росія випустила по Україні 69 ракет, з яких сили ППО збили 54. Наразі відомо, що 16 ракет знищили над столицею, а ще 21 — над Одещиною.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по обʼєктах енергетичної інфраструктури нашої країни», — зазначив головнокомандувач.