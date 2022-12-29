Кличко: Після ракетної атаки 40% киян залишаються без світла

40% жителів Києва залишається без електропостачання після ракетної атаки, яку зранку здійснили російські окупанти.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла в звʼязку із необхідними заходами безпеки, які вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання», — пояснив столичний голова.

Тепло і воду Київ подає в штатному режимі, окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень.

Росія вранці 29 грудня запустила у бік України щонайменше 120 ракет. У столиці уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі та машину, яка була припаркована поруч, також пошкоджене промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. В результаті удару постраждали щонайменше троє людей, одна з них — дитина.