Від ракетного удару по Києву постраждали щонайменше три людини

Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали щонайменше три людини.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«На даний момент троє постраждалих у Києві. У тому числі — 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізували», — заявив мер.

Він додав, що двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Також на одній з центральних вулиць міста уламки ракети пошкодили автомобіль.

Росія вранці 29 грудня запустила у бік України щонайменше 120 ракет. У столиці уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі та машину, яка була припаркована поруч, також пошкоджене промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.