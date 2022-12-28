У Київській області встановлять акустичні датчики, які допоможуть виявляти ракети та дрони

Київську область обладнають акустичними датчиками, за допомогою яких можна виявляти російські ракети та дрони, що летять на низьких висотах. Це покращить протиповітряну оборону та допоможе захистити енергетичну інфраструктуру.

Про це в інтервʼю виданню «Моя Київщина» розповів очільник Нацполіції області Андрій Нєбитов.

«Ухвалили рішення за можливості для захисту обʼєктів критичної інфраструктури обладнати їх відповідними датчиками, які здатні збирати акустичну інформацію і своєчасно передавати її для реагування підрозділами ППО», — заявив Нєбитов.

Так, за його словами, це дозволить захистити не лише критичну інфраструктуру та підстанції, але й інші об’єкти, на які будуть націлені удари. Це датчики додаткового збору інформації, завдяки яким ППО отримуватиме інформацію не тільки з радарів, лінії 102, але й з місць, де немає людей. Це допомагатиме військовим збивати дрон чи ракету.

Обладнувати обʼєкти акустичними датчиками будуть у межах проєкту «Безпечна Київщина», на який виділили майже 77 мільйонів гривень.