Зеленський: В Україні без світла залишаються близько 9 мільйонів людей

Станом на вечір 26 грудня в різних регіонах України без електроенергії залишаються близько 9 мільйонів людей.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі — у Святвечір і Різдво — вдалося дати людям більше енергії», — сказав він.

За словами президента, в енергосистемі зберігається дефіцит, але кількість і тривалість відключень поступово зменшується.

Також Зеленський провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Говорили про підготовку до наступного року.