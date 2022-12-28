Українська ППО з вересня збила понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе

Сили української ППО з вересня збили понад 420 ворожих ракет і 430 дронів-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Усі взяли дату 10 жовтня від першого масованого ракетного обстрілу за початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру, але ж насправді по Харківській ТЕЦ вдарили ще 11 вересня. Тоді росіяни почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. Відтоді вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті Протиповітряною обороною», — зазначив Ігнат.

За його словами, ворог уже використав значну кількість ракет. Крім того, у росіян залишається велика кількість носіїв, але їх передислокували вглиб території після вибухів на аеродромі «Енгельс».

«Власне, передислокувались зараз вони на інші аеродроми, розосередилися ті аеродроми, які можуть приймати стратегічну авіацію Ту-96 і Ту-160, їх не так багато в росії, тому туди вони трошки розосередили», — зазначив речник.

Ігнат додав, що росіяни мають список цілей на території України, тож вони продовжуватимуть атаки, виходячи зі своїх можливостей.