Соратник путіна Кирієнко приїхав на Запорізьку АЕС. Україна назвала це порушенням міжнародного права

Чиновник адміністрації президента рф Сергій Кирієнко приїхав на тимчасово окуповану територію в Запорізькій області та відвідав український ядерний об’єкт — Запорізьку атомну електростанцію. Україна називає це порушенням міжнародного права.

Свою позицію український МЗС оприлюднив 28 грудня.

«Такі протиправні дії посадовців держави-агресора є черговим грубим порушенням міжнародного права та законодавства України. Цей крок кремля також демонструє повне ігнорування з його боку вимог трьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від росії негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал із Запорізької атомної електростанції з тим, щоб українські компетентні установи могли відновити повний контроль над станцією та забезпечити ядерну та фізичну безпеку під час її експлуатації», — заявили в МЗС.

Україна розраховує на реакцію від МАГАТЕ.