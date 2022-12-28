Соратник путіна Кирієнко приїхав на Запорізьку АЕС. Україна назвала це порушенням міжнародного права

Чиновник адміністрації президента рф Сергій Кирієнко приїхав на тимчасово окуповану територію в Запорізькій області та відвідав український ядерний об’єкт — Запорізьку атомну електростанцію. Україна називає це порушенням міжнародного права.
Свою позицію український МЗС оприлюднив 28 грудня.
«Такі протиправні дії посадовців держави-агресора є черговим грубим порушенням міжнародного права та законодавства України. Цей крок кремля також демонструє повне ігнорування з його боку вимог трьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від росії негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал із Запорізької атомної електростанції з тим, щоб українські компетентні установи могли відновити повний контроль над станцією та забезпечити ядерну та фізичну безпеку під час її експлуатації», — заявили в МЗС.
Україна розраховує на реакцію від МАГАТЕ.
- У жовтні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустрічі з російською та українською сторонами щодо створення навколо ЗАЕС зони безпеки. У росії заявили, що не проти безпекової зони навколо Запорізької АЕС, але війська звідти виводити не збираються. Питання безпекової зони досі не вирішено.
- 2 листопада Запорізька атомна електростанція знову була повністю знеструмлена через російські обстріли. В «Енергоатомі» заявили, що обстріли та пошкодження ліній є черговою спробою загарбників перепідключити станцію до російської енергосистеми.