У січні росіяни планують запровадити «піший режим» на блокпості у Василівці

Російські окупанти продовжують блокувати виїзд із тимчасово окупованих територій на підконтрольні Україні. У січні вони планують заборонити рух на транспорті через блокпост у Василівці на Запоріжжі.

Про це пише Центр національного спротиву.

До жовтня українці виїжджали з окупованих територій в порядку живої черги. Їх перевіряли на блокпостах. Тоді в середньому виїжджало приблизно 2 тисячі людей на добу.

Потім росіяни запровадили перепустки для виїзду. Відтоді кількість людей, яким дозволили залишити регіон, зменшилася. У листопаді окупанти пропускали через блокпост у Василівці Запорізької області орієнтовно 800 людей за місяць.

За інформацією Центру національного спротиву, від 15 січня росіяни планують дозволити рух лише для пішоходів — проїзд на транспорті заборонять.