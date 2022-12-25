Окупанти запровадили на Запоріжжі тижневу «комендантську годину»

Росіяни продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Василівці окупанти запровадили «комендантську годину» на тиждень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними військових, окупанти ввели «комендантську годину» в період з 28 грудня 2022 року до 4 січня 2023-го.

Працівникам екстрених служб роздали спецперепустки, а іншим місцевим жителям заборонили залишати житло та пересуватися населеним пунктом.