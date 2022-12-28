Памʼятник Катерині II в Одесі після демонтажу передадуть у художній музей

Памʼятник російській імператриці Катерині II із центру Одеси після демонтажу передадуть до художнього музею.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

«Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур «Засновникам Одеси», у народі відомих як памʼятник Катерині II. Цей памʼятник буде переданий до художнього музею відповідно до рішення сесії. Він, а також чотири фігури, які є памʼятками національного значення», — сказав представник міськради у відеозверненні.

За його словами, у такий спосіб в Одесі «розпочинають важкий та довгий, проте необхідний процес переосмислення власної історії та звільнення від імперських і радянських міфів».