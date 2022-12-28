Памʼятник Катерині II в Одесі після демонтажу передадуть у художній музей

Памʼятник російській імператриці Катерині II із центру Одеси після демонтажу передадуть до художнього музею.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
«Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур «Засновникам Одеси», у народі відомих як памʼятник Катерині II. Цей памʼятник буде переданий до художнього музею відповідно до рішення сесії. Він, а також чотири фігури, які є памʼятками національного значення», — сказав представник міськради у відеозверненні.
За його словами, у такий спосіб в Одесі «розпочинають важкий та довгий, проте необхідний процес переосмислення власної історії та звільнення від імперських і радянських міфів».
- 12 липня петиція під назвою «В Одесі замінити памʼятник Катерині ІІ на памʼятник американському актору Біллі Геррінґтону» набрала 25 тисяч підписів. За законом, після цього протягом 3 місяців від дня оприлюднення її мав розглянути президент.
- 13 липня ще одна петиція на сайті президента про знесення памʼятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі набрала 25 тисяч голосів.
- 1 серпня президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заміну в Одесі памʼятника російській імператриці Катерині ІІ на памʼятник американському гею-порноактору Біллі Геррінґтону. Він звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання.
- 30 листопада міська рада Одеси ухвалила рішення демонтувати памʼятник російській імператриці Катерині ІІ.