Yasno: У Києві стабілізувалася ситуація з енергопостачанням

У компанії Yasno заявили, що ситуація з обсягами електроенергії, які отримує Київ, стабілізувалася.

Про це у Facebook написав гендиректор компанії — постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно», — написав він. Коваленко пояснив, що ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Водночас наразі складно прогнозувати поведінку обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.

Очільник Yasno зазначив, що на Новий рік очікується плюсова температура, що має дозволити зберігати стабільну ситуацію в системі. Проте цей прогноз залишається актуальним за відсутності нових пошкоджень української енергетичної інфраструктури ворогом.