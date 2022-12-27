Yasno: У Києві стабілізувалася ситуація з енергопостачанням

У компанії Yasno заявили, що ситуація з обсягами електроенергії, які отримує Київ, стабілізувалася.
Про це у Facebook написав гендиректор компанії — постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
«Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно», — написав він. Коваленко пояснив, що ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Водночас наразі складно прогнозувати поведінку обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.
Очільник Yasno зазначив, що на Новий рік очікується плюсова температура, що має дозволити зберігати стабільну ситуацію в системі. Проте цей прогноз залишається актуальним за відсутності нових пошкоджень української енергетичної інфраструктури ворогом.
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