Путін заборонив продаж нафти країнам, які запровадили цінову стелю на неї

Президент росії володимир путін підписав указ, що забороняє продавати нафту країнам, які встановили цінову стелю на неї.

Про це пише РБК.

Указ забороняє постачати нафту компаніям і фізичним особам, якщо у відповідних контрактах «прямо або опосередковано передбачено використання механізму фіксації граничної ціни». Заборона набуває чинності 1 лютого 2023 року. Указ також передбачає заборону на поставку нафтопродуктів, але відповідну дату має визначити уряд.

Однак із заборони можуть бути винятки — для цього потрібне спеціальне рішення президента.