Кабмін спростив будівництво ЛЕП і електричних підстанцій. Для цього більше не потрібна оцінка впливу на довкілля

Кабмін України послабив вимоги до будівництва ліній електропередач і підстанцій. Тепер для цього не потрібна оцінка впливу на довкілля.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередачі та підстанцій. На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких обʼєктів», — сказав він.

Він зазначив, що таке рішення потрібне через екстремальні умови, в яких зараз опинилася Україна внаслідок війни.

Оцінка впливу на довкілля потрібна бізнесу для початку будь-якого будівництва, реконструкції, розширення, демонтажу тощо. Вона має визначити, як цей процес вплине на навколишнє середовище, історичні памʼятки, природні ландшафти та обʼєкти культурної спадщини.