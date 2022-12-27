The Insider: ФСБ за критику війни звільнила генерала, який курирував розробку хімзброї і брав участь в отруєнні опозиціонерів

Федеральна служба безпеки росії звільнила з посади начальника Науково-технічної служби Едуарда Черновольцева за нібито критику війни в Україні. Він курирував Інститут криміналістики фсб (НИИ-2), який займався створенням хімічної зброї.

Про це пише The Insider.

Офіційно у підпорядкуванні Черновольцева були 8 Центр фсб (захист інформації), Центр спеціальної техніки фсб та Управління спеціального звʼязку фсб. Що стосується Інституту криміналістики, то його співробітники безпосередньо брали участь в отруєнні російських опозиціонерів, зокрема політиків Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзи, а також письменника Дмитра Бикова.

За офіційною версією, Черновольцева відправили на пенсію за віком, хоча співробітникам такого рівня у фсб зазвичай дозволяють працювати до 70 років.

За даними джерел видання, у кремлі були незадоволені витоками інформаційних баз даних.

«Ще два роки тому Едуард Володимирович клятвено запевнив керівництво країни, що перекриє всі канали витоків. Але в нашій дірковій системі це практично неможливо», — зазначило одне джерело.

Водночас інший співробітник із фсб повідомив, що Черновольцев, який прожив довгий час у Києві, «дуже жалкував про початок військової операції в Україні і в компанії своїх друзів не раз говорив, що все зайшло надто далеко».