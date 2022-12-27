КСУ визнав конституційним закон про перейменування УПЦ МП

Конституційний суд визнав конституційним закон Верховної Ради, який зобовʼязує перейменувати Українську православну церкву московського патріархату. Вона повинна змінити назву і вказати, що її центр розташований у Москві.

Про це пише пресслужба КСУ.

Під час ухвалення рішення Конституційний суд керувався рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Ільїн та інші проти України». Тоді ЄСПЛ вказав, що бажання держави вимагати від релігійної організації такої назви, яка не буде вводити вірян в оману, є виправданим обмеженням її права вільно обирати собі назву.

Повний текст рішення опублікують на сайті КСУ 28 грудня.