В Ізюмі на Харківщині перейменували 19 вулиць із радянськими назвами. Там зʼявилася вулиця Стіва Джобса

В Ізюмі Харківської області перейменували 19 вулиць, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.
Про це повідомив заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін.
Зокрема, перейменували:
- вулицю Алябʼєва — на вулицю Валерія Лобановського;
- вулицю Бородіна — на вулицю Дмитра Явориницького;
- вулицю Володимира Висоцького — на вулицю Стіва Джобса;
- вулицю Ескадронна — на вулицю Романа Кирилова;
- вулицю Костенко Генерала — на вулицю Максима Поправки;
- вулицю Красноярська — на вулицю Руслана Крамаренка;
- вулицю Островського Олександра — на вулицю Олександра Мохова;
- вулицю Панфілова — на вулицю Голди Меїр;
- вулицю Путійна — на вулицю Романа Шухевича;
- вулицю Радгосп «Ізюмський» — на вулицю Маріупольська;
- вулицю Рокоссовського — на вулицю Ярослава Мудрого;
- вулицю Сєрова — на вулицю Едуарда Копичка;
- вулицю Цоя Віктора — на вулицю Кузьми Скрябіна;
- вулицю Цусимська — на вулицю Вʼячеслава Чорновола;
- вулицю Челюскіна — на вулицю Левка Лукʼяненка;
- вулицю Чернишевського — на вулицю Діани Петриненко;
- вулицю Черняхівського — на вулицю Бучанська;
- вулицю 8 березня — на вулицю Ірпінська;
- вулицю Дружби — на вулицю Валентини Черевко.
- 24 грудня Харківська обласна рада ухвалила рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна. Відтепер заклад називається Харківський академічний драматичний театр.