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В Ізюмі на Харківщині перейменували 19 вулиць із радянськими назвами. Там зʼявилася вулиця Стіва Джобса

Автор:
Анна Холоднова
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В Ізюмі Харківської області перейменували 19 вулиць, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.

Про це повідомив заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін.

Зокрема, перейменували:

  • вулицю Алябʼєва — на вулицю Валерія Лобановського;
  • вулицю Бородіна — на вулицю Дмитра Явориницького;
  • вулицю Володимира Висоцького — на вулицю Стіва Джобса;
  • вулицю Ескадронна — на вулицю Романа Кирилова;
  • вулицю Костенко Генерала — на вулицю Максима Поправки;
  • вулицю Красноярська — на вулицю Руслана Крамаренка;
  • вулицю Островського Олександра — на вулицю Олександра Мохова;
  • вулицю Панфілова — на вулицю Голди Меїр;
  • вулицю Путійна — на вулицю Романа Шухевича;
  • вулицю Радгосп «Ізюмський» — на вулицю Маріупольська;
  • вулицю Рокоссовського — на вулицю Ярослава Мудрого;
  • вулицю Сєрова — на вулицю Едуарда Копичка;
  • вулицю Цоя Віктора — на вулицю Кузьми Скрябіна;
  • вулицю Цусимська — на вулицю Вʼячеслава Чорновола;
  • вулицю Челюскіна — на вулицю Левка Лукʼяненка;
  • вулицю Чернишевського — на вулицю Діани Петриненко;
  • вулицю Черняхівського — на вулицю Бучанська;
  • вулицю 8 березня — на вулицю Ірпінська;
  • вулицю Дружби — на вулицю Валентини Черевко.