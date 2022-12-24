У Харкові перейменували театр імені Пушкіна

Харківська обласна рада ухвалила рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна. Відтепер заклад називається Харківський академічний драматичний театр.

Про це 24 грудня повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Тільки в березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері... Це рішення — на часі», — написав Синєгубов.

Раніше харківські діячі культури, викладачі й активісти написали відкритого листа президенту з проханням втрутитися в ситуацію з перейменуванням театру. Питання про перейменування театру ще у вересні виносили на сесію облради, але воно тоді не набрало необхідної кількості голосів. 3 грудня питання мали розглянути знову, але його не внесли до порядку денного — громадські організації просили винести на громадські слухання питання про нову назву театру.