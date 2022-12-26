Запуск феєрверків на свята кваліфікуватимуть як дрібне хуліганство

Поліція застерігає українців від використання феєрверків, петард та іншої піротехніки під час новорічних свят.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону нагадав, що в більшості областей України військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів.

«Думаю, найближчими днями практично по всій території держави ухвалять рішення про заборону використання піротехнічних виробів», — сказав Білошицький.

За його словами, наразі такі порушення можуть кваліфікуватися як дрібне хуліганство, що не виключає затримань та «всього спектру відповідальності».

«Зараз не той час, щоб використовувати такі вироби. Я особисто наголошую на тому, щоб тричі подумати перед тим, як купувати такі речі цього року, тому що використовувати їх законно буде неможливо», — сказав Білошицький.

Він також нагадав, що на святковий період комендантська година не скасовується — у більшості регіонів вона діє з 23:00 до 05:00.