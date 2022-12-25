ЗМІ: Росія передасть Ірану десятки винищувачів Су-35

Росія найближчим часом готується передати Ірану винищувачі Су-35. Іранські пілоти вже тренуються на літаках російського виробництва.

Про це телеканалу Channel 12 повідомили в західній розвідці, пише Times of Israel.

За даними джерел, в угоді може йтися про передачу до 24 літаків, які раніше хотіли відправити до Єгипту. У розвідці також повідомили, що іранські пілоти вже використовували такі літаки для тренувань.