Росіяни зносять історичні будівлі в центрі Маріуполя

Росіяни продовжують знищувати історичні будівлі в центрі тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він показав, як це відбувається.

За словами Андрющенка, зокрема окупанти зносять Дім із годинником, де була розташована студія всесвітньо відомого художника Віктора Арнаутова.