Росіяни зносять історичні будівлі в центрі Маріуполя

Росіяни продовжують знищувати історичні будівлі в центрі тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він показав, як це відбувається.
За словами Андрющенка, зокрема окупанти зносять Дім із годинником, де була розташована студія всесвітньо відомого художника Віктора Арнаутова.
- 23 грудня окупаційна «влада» почала зносити драматичний театр у Маріуполі. У березні від російського авіаудару там загинули, за різними підрахунками, від 300 до 600 людей.