НБУ майже вдвічі скоротив продаж валюти

Нацбанк України протягом минулого тижня майже вдвічі скоротив продаж валюти. Він продав $449 мільйонів, а придбав лише $8 мільйонів.

Про це пише пресслужба НБУ.

Негативне сальдо інтервенцій на валютний ринок становило $441 мільйон.

Таким чином, Центробанк скоротив продаж валюти в 1,9 раза проти минулого тижня, коли він продав $834 мільйони.

Із початку року НБУ купив на міжбанку понад $3 мільярди та €110 мільйонів, а продав у рази більше. Нацбанк робив це для стабілізації валютного курсу в Україні.