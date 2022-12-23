Поліція розслідує можливе розкрадання 530 млн грн на будівництві метро в Києві

Поліція розслідує можливе розкрадання 530 мільйонів гривень на будівництві метрополітену в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що у 2018 році київський метрополітен та підрядник уклали договір на 5,9 мільярда гривень, який профінансовано на 4 мільярди. Проте заплановані роботи виконали тільки на 60%, зазначені у договорі строки порушені, а стан будівництва досі не змінився. У жовтні 2022 року, на рахунки підконтрольних підприємств як попередню оплату за будівельні роботи переказали ще 530 мільйонів гривень, попри те, що ці підприємства не мали відповідних кваліфікованих працівників і власної спецтехніки.

22 грудня поліцейські провели майже 30 обшуків за адресами фігурантів. Щоб попередити подальші сумнівні операції із бюджетними коштами, Держслужба фінансового моніторингу заблокувала 160 мільйонів гривень на рахунках причетних до схеми підприємств.