У «Дії» почалося бета-тестування доступу до судових рішень. Вони матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові

У додатку «Дія» розпочалося бета-тестування доступу до судових рішень. Електронні документи матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові.

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Дії».

«Судове рішення — це документ суду, яким завершується результат розгляду справи. Його можна показати органам ДРАЦС, щоб підтвердити, що чоловік і жінка розлучилися. Чи органам МВС, щоб забрати права, якщо до цього їх вилучили поліцейські, або ж предʼявити нотаріусу для відкриття спадщини», — зазначили там.

Українці зможуть отримати цю послугу, якщо мають цифровий електронний підпис у «Дії» та є учасниками судової справи.