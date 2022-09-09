Відтепер через портал «Дія» можна зареєструватися в кандидати на усиновлення дитини

Відсьогодні на порталі «Дія» запрацювала нова послуга у сфері усиновлення — можна буде зареєструватись кандидатом. Тепер українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило 9 вересня.

«Зараз ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап — заяву про консультацію щодо усиновлення в «Дії» — ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок — цифровізували реєстрацію кандидатом. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн. Українці, які хочуть усиновити дитину, повинні були збирати багато паперових документів і стояти в чергах. У «Дії» цю послугу можна буде отримати просто та зручно, без зайвої бюрократії», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як подати заяву про усиновлення дитини:

зареєструватись або авторизуватись на порталі «Дія»;

обрати послугу у списку;

заповнити базові дані про шлюб і чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити: стать, вік тощо;

дочекатись отримання даних із реєстрів — близько 15 хвилин;

продовжити заповнювати заяву: завантажити потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними;

підписати заяву електронним підписом та надіслати її на опрацювання.

Подання заяви триває не більше ніж 30 хвилин, а сама послуга безоплатна. Пʼять робочих днів служба у справах дітей перевірятиме заяву. Після схвалення заяви співробітник служби обстежить житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть усиновити дитину, направлять на навчання, щоб їх зареєстрували кандидатами.