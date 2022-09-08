В Україні відтепер завдяки «Дії» можна одружитись, якщо забули паспорт вдома

У державних органах реєстрації актів цивільного стану зʼявилась нова функція — шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку «Дія».

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило 8 вересня.

Відтепер українці в органах ДРАЦС під час замовлення та отримання послуг, зокрема й одруження, можуть показати електронний паспорт у застосунку «Дія» та поділитися цифровою копією документа.