На кордоні затримали гелікоптер, який хотіли незаконно вивезти з України до Угорщини

На Закарпатті, у пункті пропуску «Тиса» затримали гелікоптер КА-26, який хотіли незаконно вивезти з України до Угорщини.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Гелікоптер перевозили вантажним автомобілем української реєстрації. Під час перевірки прикордонники та митники виявили неправдиві відомості про виробника в документах. Згодом ці розбіжності підтвердив судовий експерт, якому надіслали відповідний запит.

Держприкордонслужба

Гелікоптер КА-26 вилучили співробітники митниці. Його оцінили на суму понад 924 тисячі гривень.