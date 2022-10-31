На Одеській митниці в одному з контейнерів знайшли гелікоптер Мі-2 — він перебував там з 2007 року

На Одеській митниці в одному з контейнерів знайшли гелікоптер Мі-2, який перебував там з 2007 року.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що на Одеській митниці перебуває 138 контейнерів із різними товарами, які мали передати державі. Проте митниця не взяла контейнери на баланс. Під час обшуків у контейнерних терміналах знайшли консервовані продукти, алкоголь, швейні машини, автомобілі, спортінвентар, взуття, а також гелікоптер.

Прокуратура розслідує зловживання службовим становищем посадовцями митниці (ч. 2 ст. 364 КК). Вертоліт Мі-2 передадуть ЗСУ.