В Україні продовжили карантин через коронавірус до кінця квітня 2023 року

Уряд продовжив термін дії карантину в Україні через пандемію коронавірусу. Він триватиме до кінця квітня 2023 року.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

«Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023», — зазначив він.

За його словами, уряд вніс зміни до постанови № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації» і постанови № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».