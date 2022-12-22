«Велика сімка» планує наступного року виділити Україні до $32 мільярдів

Країни «Великої сімки» оголосили про наміри направити до $32 мільярдів для підтримки бюджету України наступного року.

Про це йдеться у спільній заяві глав міністерств фінансів G7.

«Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом із міжнародним співтовариством, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України: на 2023 рік ми вже мобілізували до $32 мільярдів бюджетної та економічної підтримки для України і продовжуємо досягати подальшого прогресу», — зазначають вони.

До цієї суми входять затверджена Європейським Союзом програма макрофінансової допомоги на €18 мільярдів, бюджетна допомога США, яка очікує схвалення, а також кредит Світового банку під гарантії Великої Британії.

Також міністри заявили, що, за необхідності, готові збільшити бюджетну та економічну підтримку.