ООН цьогоріч надала Україні гуманітарну допомогу на $4,5 мільярда

Україна від початку 2022 року отримала від Організації Обʼєднаних Націй гуманітарну допомогу на $4,5 мільярда.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із заступником генерального секретаря ООН Мартіном Гріффітсом.

За його словами, уряд працює над збільшенням цієї цифри наступного року.

«Зараз нашим головним завданням є пережити найскладніший в нашій історії зимовий період. На сьогодні 12 мільйонів людей в Україні щодня відчувають гостру нестачу електроенергії або ж повну відсутність енергопостачання протягом кількох днів. Тому ми вдячні всім партнерам, зокрема з ООН, за надання енергетичного обладнання, яке дозволяє повертати світло в домівки українців», — зазначив премʼєр.

За його словами, ООН найбільше працює у таких напрямках: допомога переселенцям, відновлення пошкодженого війною житла, гуманітарна допомога людям на деокупованих територіях, евакуйованим та тим, хто лишається в зоні бойових дій, розмінування та підтримка малого й середнього бізнесу.